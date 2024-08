Onde assistir a RB Bragantino x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV fechada, da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

O RB Bragantino empatou com o Corinthians por 1 a 1 no Brasileirão e agora volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. O Massa Bruta conquistou a classificação para as oitavas de final após disputar os playoffs. Na primeira fase, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo H, com 13 pontos, dois a menos que o líder Racing. Já nos playoffs, eliminou o Barcelona de Guayaquil por 4 a 3 no placar agregado.

Já o Corinthians, que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, garantiu a classificação para o mata-mata da Sul-Americana após terminar a primeira fase na liderança do Grupo F, com 13 pontos. Até o momento, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 72%.

Para o confronto fora de casa, o técnico Ramón Díaz deve promover algumas mudanças na equipe titular. Hugo Souza, Cacá e Raniele provavelmente serão os únicos a permanecer na formação que começou no último sábado (10).

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (22), na Neo Química Arena. Quem avançar terá pela frente nas quartas de final o vencedor do duelo entre Fortaleza e Rosário Central nas quartas de final.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Lucas Evangelista e Raul; Helinho, Lincoln e Vitinho; Mosquera.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Raniele, Charles e Matheus Bidu; Talles Magno, Giovane e Pedro Raul.

Desfalques

RB Bragantino

Andrés Hurtado, Eduardo, Juninho Capixaba e Matheus Fernandes seguem fora.

Corinthians

Yuri Alberto segue em recuperação de cirurgia na vesícula, enquanto Romero sentiu desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e está fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP