Onde assistir a RB Bragantino x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1 nos playoffs da Copa Sul-Americana, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 22 pontos, o Massa Bruta vem de duas derrotas consecutivas no torneio nacional.

Do outro lado, o Athletico-PR, com 25 pontos, busca reduzir a diferença de quatro pontos para o Cruzeiro, equipe que fecha o G-6. No meio da semana, o Furacão empatou com o Cerro Porteño por 1 a 1 no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra, Esquivel; Erick, Christian, Zapelli; Cuello, Julimar (Canobbio), Di Yorio (Mastriani).

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Thiago Heleno e Fernandinho estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, SP

Arbitragem: Denis da Silva (árbitro), Brigida Cirilo e Luanderson Lima (assistentes), Marcos Mateus (quarto árbitro), Caio Max Augusto Vieira (VAR)