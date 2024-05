Onde assistir a Rayo Zuliano x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Estádio Nacional Brígido Iriarte; confira a transmissão e outras informações do jogo

Rayo Zuliano e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Vasco por 1 a 0 no Brasileirão, o Athletico-PR volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Com 100% de aproveitamento e líder do Grupo E, com nove pontos, o Furacão pode garantir a classificação para as oitavas de final em caso de vitória, desde que Danubio e Sportivo Ameliano empatem.

Do outro lado, o Rayo Zuliano é o lanterna do Grupo E. Sem nenhum ponto conquistado na Sul-Americana 2024, a equipe venezuelana foi derrotada pelo Danubio por 2 a 0, pelo Athletico-PR por 6 a 0 e pelo Sportivo Ameliano por 4 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Rayo Zuliano: Corredor (Valdés); Ángel Faría, Edison Penilla, Hermes Rodríguez, Albert Barboza; Edwin Castro, Meleán, Padrón, Montiel, Saimon Ramírez; Colina (Maldonado). Técnico: Elvis Martínez.

Athletico-PR: Bento; Madson, Kaique Rocha, Gamarra e Fernando; Felipinho, Alex Santana, Christian (Cuello) e Zapelli (Julimar); Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca.

Desfalques

Rayo Zuliano

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Thiago Heleno está lesioando.

Quando é?