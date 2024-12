Onde assistir a Rayo Vallecano x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (14), no Campo de Vallecas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Rayo Vallecano e Real Madrid se enfrentam neste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Campo de Vallecas, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após vencer a Atalanta por 3 a 2 na Champions League, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa do Espanhol. Na vice-liderança, com 36 pontos, os merengues estão a dois pontos do líder Barcelona. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti trata como dúvida as presenças de Camavinga e Alaba.

Por outro lado, o Rayo Vallecano ocupam a 12ª posição, com 19 pontos e aproveitamento de 42%. Até aqui, o time registra cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Prováveis escalações

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Chavarría, Frutos, Ciss, Valentín, Álvaro, Niteka e Palazón.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, García, Valverde, Modric, Rodrygo, Bellingham, Diaz e Vinicius Junior.

Desfalques

Rayo Vallecano

Pelayo Fernández e Raúl de Tomas estão lesionados.

Real Madrid

Eder Militão, Mendy, Carvajal e Mbappé estão fora.

Quando é?

Data: sábado, 14 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Campo de Vallecas - Vallecas, ESP