Onde assistir a Rayo Vallecano x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs do Campeonato Espanhol 2024/25

Clubes medem forças pela terceira rodada de La Liga; confira mais detalhes

Rayo Vallecano e Barcelona entram em campo nesta terça-feira (27), às 16h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O jogo acontece no Estádio de Vallecas e terá transmissão exclusiva do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

17º colocado da temporada passada, o Rayo Vallecano começou bem a campanha atual. Após vencer a Real Sociedad e empatar com o Getafe, o pequeno time de Madri tenta aproveitar o embalo e o fator casa para seguir bem, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente.

100% até aqui no campeonato, o Barcelona vê o trabalho de Hansi Flick iniciar de forma positiva. Com difíceis vitórias sobre Valencia e Athletic Bilbao, os Blaugranas buscam agora continuar neste ritmo para se colocar bem na tabela e ganhar confiança.

Prováveis escalações

Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Mumin, Espino; Valentín, Ciss; De Frutos, Palazón, Embarba; Camello. Técnico: Iñigo Pérez

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

Desfalques

Rayo Vallecano

Com um problema muscular, Andrei Ratiu está fora de combate.

Barcelona

No departamento médico, Andreas Christensen, Ansu Fati, Ronald Araujo, Frenkie de Jong e Gavi estão indisponíveis.

