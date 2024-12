Onde assistir a Rangers x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), no Estádio Ibrox; confira a transmissão e outras informações do jogo

Rangers e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Ibrox, na Escocia, pela sexta rodada da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no YouTube (veja a programação completa).

Após a derrota para o Chelsea por 4 a 3 na última rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Em nono lugar, com 10 pontos, os Spurs buscam entrar na zona de classificação direta para as oitavas de final do torneio. Até aqui, o time registra três vitórias, uma derrota e um empate. Aproveitamento de 66%.

Por outro lado, o Rangers fecha o G-8, também com 10 pontos. No momento, a esquipe escocesa chega embalada com quatro vitórias seguidas, e contará com o apoio da sua torcida. Na última rodada da Liga Europa, golearam por 4 a 1 o Nice.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Rangers: Butland; Sterling, Souttar, Propper, Jefté, Raskin, Barron, Mohammed Diomonde, Cerný, Bajrami e Igmane.

Tottenham: Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie, Sarr, Bentancur, Bergvall, Kulusevski, Solanke e Werner.

Desfalques

Rangers

Thomas Lawrence, Neraysho Kasanwirjo e Oscar Cortes estão lesionados.

Tottenham

Brennan Johnson, Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Richarlison, Micky van de Ven, Mikey More e Wilson Odobert estão fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Ibrox - Glasgow, Escócia