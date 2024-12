Onde assistir a Racing-URU x Nacional-PAR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes se enfrentam pelo Grupo F da Sul-Americana nesta terça-feira (14), no Centenário; confira como acompanhar e mais informações

Racing-URU e Nacional-PAR se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéo, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa).

O Racing Montevideo chega ao duelo contra o Nacional-PAR buscando apagar a mágoa da derrota em casa para o Deportivo Maldonado pelo Campeonato Uruguaio. A equipe, que vinha em boa fase e sonhava em encostar nos líderes, agora precisa se concentrar em garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Atualmente na liderança do Grupo F, com 8 pontos somados, o Racing-URU terá vaga garantida na próxima fase em caso de vitória neste confronto.

Do outro lado, o Nacional-PAR chega ao confronto em situação delicada na Copa Sul-Americana. A equipe, que ainda não venceu na competição, precisa de um resultado positivo para manter vivas as chances de classificação. Apesar da campanha irregular na Sul-Americana, o Nacional-PAR vem de uma vitória importante no Campeonato Paraguaio, que o tirou da lanterna da tabela. A equipe espera usar esse embalo para surpreender o Racing Montevideo e conquistar um resultado heroico em terras uruguaias.

Prováveis escalações

Racing-URU: Renzo Bacchia, Guillermo Cotugno, Hugo Magallanes, Óscar Quiñónez e Martín Ferreira; Erik De Los Santos, Lucas Rodríguez, José Varela e Jonathan Urretaviscaya; Tomás Verón e Dylan Nandín.

Nacional-URU: Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Alexis Cañete e Leonardo Rivas Conge; Leandro Meza, Juan Fernando Alfaro, Gustavo Caballero e Benítez; Diego Duarte e Ignacio Bailone.

