Onde assistir a Racing x Huachipato ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Argentinos conseguiram um 2 a 0 no Chile e a volta acontece nesta terça-feira (20), no El Cilindro; veja quem transmite

O Racing recebe o Huachipato nesta terça-feira (20), às 19h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida acontece no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em Avellaneda, e terá transmissão ao vivo para o Brasil via ESPN 4, na TV fechada, e Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (confira aqui a programação completa).

Após um 2 a 0 convincente no Chile na terça passada e uma vitória por 1 a 0 contra o Newell’s Old Boys no intervalo de tempo, o Racing chega para o duelo podendo perder por até um gol de diferença caso não queira levar a partida à disputa de pênaltis. No geral, a equipe vem tendo um bom desempenho nos últimos jogos, em que soma seis vitórias, três derrotas e um empate nos últimos dez jogos, na quarta colocação do Campeonato Argentino.

O Huachipato chegou nas oitavas de final após ser eliminado da Copa Libertadores e passar de outro Racing - do Uruguai - nos playoffs. Com a difícil missão de tirar uma diferença de dois gols fora de casa, a equipe já não tem muitas perspectivas no campeonato local, já que ocupa a 13ª posição na tabela do chileno, mas tentará fazer o possível para reverter a situação.

Prováveis escalações

Racing: Gabriel Arias; Leonardo Sigali, Santiago Sosa e Santiago Quirós; Facundo Mura, Baltasar Rodríguez, Agustín Almendra e Gabriel Rojas; Johan Carbonero, Adrian Martinez e Maximiliano Salas. Técnico: Gustavo Gostas.

Huachipato: Fabián Cerda; Maximiliano Gutiérrez, Renzo Malanca, Benjamín Gazzolo e Antonio Castillo; Claudio Sepúlveda, Gonzalo Montes e Cris Martínez; Thiago Vecino, Sebastián Saez e Leandro Díaz. Técnico: Igor Oca.

Desfalques

Racing

O lateral esquerdo Agustín García e o meio-campista Juan Nardoni sofreram lesões no tornozelo e desfalcam a equipe.

Huachipato

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Juan Presidente Perón (El Cilindro), Avellaneda - Argentina