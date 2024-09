Onde assistir a Racing x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), no Estádio Presidente Perón; confira a transmissão e outras informações do jogo

Racing e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Criciúma na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0 na Ligga Arena, o Furacão tem a vantagem do empate para garantir a classificação para a semifinal.

Em busca de seu terceiro título, o Athletico-PR terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo E, com 12 pontos. Nas oitavas de final, eliminou o Belgrano com um placar agregado de 4 a 1. Após saída do técnico Martin Varini e chegada de Lucho González, Nikão é reintegrado ao grupo.

Por outro lado, o Racing entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da Sul-Americana. A equipe argentina eliminou o Huachipato com um placar agregado de 8 a 1 e, na fase de grupos, terminou na vice-liderança do Grupo F, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Racing: Arias; Di Cesare, Sosa, Quirós; Martirena, Almendra, Nardoni, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Maxi Salas, Adrián Martínez.

Athletico-PR: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Gabriel, Christian, Zapelli (João Cruz); Cuello, Canobbio, Mastriani (Pablo).

Desfalques

Racing

Agustín García Basso, com luxação no ombro direito, é desfalque.

Athletico-PR

Fernandinho está lesionado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Perón - Buenos Aires, ARG