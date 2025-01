Onde assistir a PSG x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, pela sétima rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (confira a programação completa).

Após vencer o Lens por 2 a 1 no Campeonato Francês, o PSG volta suas atenções para a disputa da Champions League buscando a recuperação. Em 25º lugar, com sete pontos, os parisienses estão fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final. Até aqui, foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

Por outro lado, o Manchester City, atualmente na 22ª posição, com oito pontos, busca reencontrar o caminho das vitórias na Champions League após acumular duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. Em 2025, a equipe comandada por Guardiola começou o ano com expressivas vitórias sobre o West Ham (4 a 1), o Salford City (8 a 0) e o Ipswich Town (6 a 0), além de um empate por 1 a 1 contra o Brentford.

Mais artigos abaixo

Em sete jogos entre as equipes, o Manchester City registra quatro vitórias, contra uma do PSG, além de dois empates. No último encontro válido pela fase de grupos da Champions League 2021/22, os Citizens venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo (Marquinhos), Lucas Hernández e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Lee; Dembélé, Gonçalo Ramos e Barcola.

Manchester City: Éderson; Matheus Nunes, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne e Doku (Savinho); Haaland.

Desfalques

PSG

Sem desfalques confirmados.

Manchester City

Nathan Aké, Oscar Bobb e Rodri estão lesionados.

Quando é?