Onde assistir a PSG x Lyon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2023/24

Confronto fecha a 30ª rodada da Ligue 1 neste domingo; confira mais detalhes

PSG e Lyon entram em campo neste domingo (21), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Francês 2023/24. O jogo será realizado no Parc des Princes e terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Motivado pela classificação às semifinais da Champions League, o PSG agora volta as atenções para o campeonato nacional. Líder com 10 pontos de vantagem sobre o Brest e um jogo a menos, os parisienses caminham a passos largos rumo ao título e podem avançar mais uma casa nesta prévia da final da Copa da França, que acontece no próximo mês.

Já o Lyon faz uma grande campanha de recuperação após um péssimo início. Sem perder há seis rodadas (são cinco vitórias e um empate), o time também vem embalado após um emocionante 4 a 3 sobre o vice-líder Brest e tenta somar mais três pontos para seguir na briga por uma vaga em competições europeias.

Nos últimos cinco embates entre os times pelo Campeonato Francês, são três vitórias para o PSG, uma para o Lyon e um empate. No duelo do primeiro turno, disputado em setembro, os parisienses levaram a melhor por 4 a 1. Mbappé (duas vezes), Hakimi e Asensio marcaram, enquanto Tolisso descontou.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Lyon: Lopes; Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Henrique; Caqueret, Matic, Tolisso; Fofana, Lacazette, Benrahma. Técnico: Pierre Sage.

Desfalques

PSG

No departamento médico, Sergio Rico, Kimpembe e Kurzawa seguem fora. Ugarte cumpre suspensão automática pelo quinto cartão amarelo.

Lyon

Tagliafico (cartão vermelho) está indisponível.

