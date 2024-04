Onde assistir a PSG x Le Havre ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2023/24

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela 31ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Paris Saint-Germain recebe o Le Havre na tarde deste sábado (27), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 31ª rodada do Campeonato Francês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Para conquistar o título francês, o Paris Saint-Germain depende apenas de um empate neste duelo, já que o Monaco, vice-líder, só poderá chegar aos mesmo 70 pontos que os parisienses podem conquistar com o empate. A equipe terá o comando de ataque com Mbappé, Dembélé e Gonçalo Ramos, enquanto Beraldo é banco. Este duelo antecede a partida de ida das semis da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, na quarta-feira (01).

Querendo estragar a festa, o Le Havre entra em campo querendo sair da 16ª posição, que garante aga nos play-offs de rebaixamento. A equipe tem 28 pontos, um a menos que o Metz que está na 15ª posição.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Menes, Kang-In, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé Técnico: Luis Enrique.

Le Havre: Desmas; Sangante, Kinkoue, Salmier, Opéri; Touré, Targhalline, Kuzyaev; Sabbi, Ayew e Casimir. Técnico: Luka Elsner.

Desfalques

PSG

Layvin Kurzawa e Sergio Rico, machucados, estão fora.

Le Havre

Sem desfalques confirmados.

Quando é?