Onde assistir a PSG x Girona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Franceses dão início à busca pelo título inédito, enquanto espanhóis fazem primeira partida na história da Liga; veja quem transmite com exclusividade

Paris Saint-Germain e Girona se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League de 2024/25. O jogo será no Parc des Princes, em Paris, e será transmitido para o Brasil com exclusividade da Max, serviço de streaming que contempla todos os jogos da competição (clique aqui e confira onde assistir aos jogos do dia).

O PSG volta para mais uma edição de Liga dos Campeões após a amarga eliminação para o Borussia Dortmund na semifinal da última temporada. Embora a dominância na França, em que é o atual tricampeão da liga nacional, o time vem batendo na trave no âmbito continental há anos, e chega com uma equipe renovada para buscar a "orelhuda" em 2024/25.

Por outro lado, o Girona conquistou a primeira classificação de sua história para a Champions, após uma excelente campanha no Campeonato Espanhol do ano passado. Com a chegada do Grupo City, o time vem evoluindo nos últimos anos e agora passa a ter maiores desafios, como foi na briga pelo título de La Liga e, agora, como este contra os parisienses.

Prováveis escalações

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Dembélé, Asensio e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Girona: Gazzaniga; Francés, Lopez, Blind e Gutiérrez; Romeu, Van de Beek e Iván Martín; Tsygankov, Abel Ruiz e Bryan Gil. Técnico: Míchel.

Desfalques

PSG

Donnarumma, Kimpembe, Lucas Hernández e Gonçalo Ramos não estão à disposição de Luis Enrique por lesão.

Girona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de setembro de 2024

quarta-feira, 18 de setembro de 2024 Horário: 16h (de Bra´silia)

16h (de Bra´silia) Local: Parc des Princes, Paris - França

Parc des Princes, Paris - França Transmissão: Max