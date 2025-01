Onde assistir a Portuguesa x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Mercado Livre Arena Pacaembu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portuguesa e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h35 (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol, na TV fechada, além do UOL Play via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians na rodada anterior, o São Paulo busca seguir invicto no Paulistão. Com uma partida a menos, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo C, somando sete pontos. Antes do triunfo no clássico contra o Timão, a equipe empatou em 0 a 0 com o Botafogo-SP e venceu o Guarani por 1 a 0. Para o confronto, o técnico Zubeldía vai rodar o elenco e poupar os seus principais jogadores.

Por outro lado, a Portuguesa, que ocupa a lanterna do Grupo B com apenas dois pontos, busca sua primeira vitória no Paulistão. Até o momento, a Lusa sofreu derrotas para o Palmeiras (2 a 0) e para o Mirassol (2 a 1), além de empatar com o Novorizontino (2 a 2) e com a Ponte Preta (0 a 0).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Portuguesa: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Daniel Jr.; Cristiano Henrique Almeida e Maceió.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Ruan, Sabino e Moreira; Santiago Longo, Bobadilla e Rodriguinho; Erick, Ferreira e André Silva.

Desfalques

Portuguesa

Alex Nascimento cumprirá suspensão, enquanto Robson e Matheus Nunes estão lesionados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?