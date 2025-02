Onde assistir a Portuguesa-RJ x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio do Sabiá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portuguesa-RJ e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio do Sabiá, na cidade de Uberlândia, pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Campeão da Supercopa do Rei após vencer o Botafogo por 3 a 1, o Flamengo agora foca na disputa da Taça Guanabara. Na quinta posição, com 10 pontos, o Rubro-Negro busca entrar na zona de classificação para a semifinal. Para o próximo confronto, o técnico Filipe Luís optará por poupar seus principais jogadores após a recente conquista do título.

Por outro lado, a Portuguesa busca a recuperação após quatro derrotas consecutivas. Na penúltima posição, com seis pontos conquistados, a Lusa registra aproveitamento de 28% na Taça Guanabara. Em 74 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra 67 vitórias, contra três da Portuguesa, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Carioca de 2024, as equipes empataram sem gols.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Portuguesa-RJ: Vinicius Machado; Lucas Mota, Thomás Kayck, Victor Pereira, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, João Paulo, Anderson Rosa; Joãozinho (Romarinho), Hélio Paraíba (Lohan).

Flamengo: Rossi (Matheus Cunha); Varela, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Gerson; Matheus Gonçalves, Michael (Luiz Araújo) e Juninho.

Desfalques

Portuguesa-RJ

Ian Carlo cumprirá suspensão.

Flamengo

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Plata foram preservados.

Quando é?