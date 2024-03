Onde assistir a Portugal x Suécia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (21), no Estádio D. Afonso Henriques; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portugal e Suécia se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 16h45 (de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques, em Quimarães, em amistoso amistosos da Data Fifa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após terminar na liderança do Grupo J e com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Euro, Portugal entra em campo para o primeiro compromisso do ano. Após enfrentar a Suécia, a seleção portuguesa terá pela frente a Eslovênia na próxima terça-feira (26).

Do outro lado, a Suécia, que não se classificou para a Eurocopa da Alemanha, terá a estreia do técnico Jon Dahl Tomasson, substituindo Janne Andersson. Em seu último jogo, a seleção venceu a Estônia por 2 a 1.

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Mário, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Toti Gomes; João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Matheus Nunes; Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Técnico: Roberto Martínez.

Suécia: Robin Olsen; Emil Holm, Victor Lindelöf, Hjamar Ekdal e Gabriel Gudmundsson; Jens Cajuste; Anthony Elanga, Emil Forsberg e Jesper Karlstrom; Viktor Gyokeres e Alexander Isak. Técnico: Jon Dahl.

Desfalques

Portugal

Cristiano Ronaldo está fora.

Suécia

Lesionado, Hugo Larsson é desfalque.

Quando é?

Data: quinta-feira, 21 de março de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio D. Afonso Henriques - Guimarães, POR