Onde assistir a Portugal x Finlândia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta terça-feira (4), no Estádio de Alvalade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portugal e Finlândia se enfrentam nesta terça-feira (4), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, em amistoso preparatório para a Euro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ via streaming (veja a programação completa).

Classificado para a Euro de forma invicta e em primeiro lugar na Chave J com 100% de aproveitamento, a seleção portuguesa não terá o trio que atua na Arábia Saudita: Cristiano Ronaldo e Otávio do Al-Nassr, além de Rúben Neves do Al-Hilal.

Por outro lado, a Finlândia foi eliminada na repescagem da Euro, na semifinal contra o País de Gales, após uma goleada de 4 a 1 em Cardiff.

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot (Nelson Semedo); Rúben Dias, Gonçalo Inácio (Pepe) e João Cancelo; João Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Diogo Jota (Gonçalo Ramos).

Finlândia: Lukas Hradecky; Nikolai Alho, Miro Tenho, Robert Ivanov e Matti Peltola; Glen Kamara, Anssi Suhonen, Robin Lod e Leo Walta (Tomas Galvez); Teemu Pukki e Joel Pohjanpalo.

Desfalques

Portugal

Otávio foi cortado da lista pois sofreu lesão muscular.

Finlândia

Glen Kamara também se machucou e foi cortado.

Quando é?

Data: terça-feira, 4 de junho de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade - Lisboa, Portugal