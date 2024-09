Onde assistir a Portugal x Escócia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo neste domingo (8), no Estádio da Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portugal e Escócia se enfrentam neste domingo (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Após estrear na Liga das Nações com vitória sobre o Croácia por 2 a 1, Portugal volta a campo buscando emplacar o segundo triunfo para se manter na liderança do Grupo A. No momento, divide a ponta com a Polônia, que venceu a Escócia na primeira rodada por 3 a 2.

Para o confronto, o técnico Roberto Martínez deve manter o capitão Cristiano Ronaldo entre os titulares. O português alcançou a marca de 900 gols oficiais na carreira, incluindo 131 gols pela seleção lusa.

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Escócia: Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; McLean, Gilmour; McGinn, McTominay, Christie; Dykes.

Desfalques

Portugal

Não há desfalques confirmados.

Escócia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz - Lisboa, PT