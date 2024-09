Onde assistir a Portugal x Croácia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (05), no Estádio da Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 15h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela primeira rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Eliminado nas quartas de final da Eurocopa pela França por 5 a 3 nos pênaltis, Portugal volta a campo buscando o segundo título da Liga das Nações. A equipe das quinas conquistou a primeira edição do torneio, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23. Artilheiro histórico por seleções, Cristiano Ronaldo pode alcançar a marca o gol de número 900 na carreira.

Por outro lado, a Croácia retorna aos jogos após a queda na primeira fase da Eurocopa. Com 38 anos, Luka Modric segue como principal nome da seleção croata.

Prováveis escalações

Portugal: Costa; Dalot, Dias, A. Silva, Mendes; Palhinha, Vitinha; B. Silva, Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo.

Croácia: Livakovic; Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, L. Sucic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

Desfalques

Portugal

Sem desfalques confirmados.

Croácia

Lovro Majer, Josip Stanisic e Martin Erlic estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 05 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz - Lisboa, POR