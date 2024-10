Onde assistir a Porto x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), no Estádio do Dragão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Porto e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela segunda rodada da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV, no YouTube (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Arouca por 4 a 0 no Campeonato Português, o Porto volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Em busca dos primeiros pontos no torneio, os Dragões foram derrotados pelo Glimt por 3 a 2 na rodada de estreia.

Por outro lado, o Manchester United chega sob pressão após a derrota por 3 a 0 para o Tottenham na última rodada do Campeonato Inglês. Na Liga Europa, a equipe inglesa está em busca de seu segundo título. No jogo de estreia, empatou por 1 a 1 com o Twente.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Porto: Costa; Mario, Pedro, Perez, Moura; González, Varela; Pepê, Sousa, Galeno; Omorodion.

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Ugarte; Diallo, Fernandes, Rashford; Hojlund.

Desfalques

Porto

Sanusi e Iván Marcano estão no departamento médico.

Manchester United

Leny Yoro e Luke Shaw estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ypané - Ypané, PAR