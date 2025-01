Onde assistir a Ponte Preta x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Depois da derrota para o São Paulo por 3 a 1 na última rodada, o Corinthians busca a recuperação após perder o aproveitamento de 100% no Paulistão. No momento, o Timão ocupa a vice-liderança do Grupo A, com os mesmos nove pontos que o líder Mirassol.

Já a Ponte Preta, terceira colocada no Grupo D com seis pontos, permanece invicta no Paulistão. Em quatro partidas disputadas, a Macaca venceu o Novorizontino por 1 a 0, mas, na sequência, empatou com o Santos (1 a 1), Portuguesa (0 a 0) e Inter de Limeira (1 a 1).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho (Pacheco), Élvis (Dudu), Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Danilo Barcelos; Éverton Brito.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Maycon, Rodrigo Garro e Gustavo Henrique estão machucados, enquanto Breno Bidon e Felipe Longo estão com a seleção sub-20.

Quando é?