Onde assistir a Polônia x Portugal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada do grupo 1; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Polônia recebe Portugal na tarde deste sábado (12), às 15h45 (de Brasília), no estádio Nacional de Varsóvia, pela terceira rodada do grupo 1 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

Em casa, a Polônia contará com a força de sua torcida para voltar a pontuar na liga. Os poloneses estão na terceira colocação, com 3 pontos, acumulando uma vitória e uma derrota até o momento.

Já Portugal está na ponta do grupo, com 6 pontos. Os lusos têm 100% de aproveitamento e buscam um novo triunfo para ficar perto da classificação à próxima fase.

Prováveis escalações

Polônia: Skorupski, Walukiewicz, Bednarek, Dawidowics, Zielinski, Szymanski, Urbanski, Kaminski, Zalewski, Piatek e Lewandowski.

Portugal: Costa, Mendes, Silva, Dias, Dalot, Palhinha, Silva, Fernandes, Leão, Jota e Cristiano Ronaldo.

Desfalques

Polônia

Wieteska está no departamento médico.

Portugal

Inácio está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 12 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: estádio Nacional de Varsóvia, Varsóvia - POL