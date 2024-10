Onde assistir a Peru x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), no Estádio Nacional; confira a transmissão e outras informações do jogo

Peru e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 22h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na lanterna das eliminatórias, com apenas três pontos conquistados, o Peru volta a campo em busca da primeira vitória. Até o momento, os peruanos somam três empates e cinco derrotas nos primeiros oito jogos disputados.

Por outro lado, o Uruguai está na briga pela classificação direta para o Mundial de 2026. Com 15 pontos, os uruguaios ocupam a terceira posição. Em oito jogos, foram quatro vitórias, três empates e uma derrota. Aproveitamento de 62% nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Prováveis escalações

Peru: Gallese; Miguel Araujo, Zambrano e Callens; Advíncula, Tapia, Quispe, Cartagena e Marcos Lopez; Lapadula e Edison Flores.

Uruguai: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Jose Gimenez, Santiago Bueno e Marcelo Saracchi; Valverde, Manuel Ugarte e Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Maxi Araújo e Cristian Olivera.

Desfalques

Peru

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 11 de outubro de 2024

Horário: 22h30 (de Brasília)