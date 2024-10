Onde assistir a Peñarol x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio Campeón del Siglo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Peñarol e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, além do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o RB Bragantino por 1 a 0 no Brasileirão, o Botafogo agora concentra suas atenções na disputa pela Libertadores. Com a vantagem de 5 a 0 conquistada no primeiro jogo, o Alvinegro tem a possibilidade de perder por até quatro gols de diferença e, ainda assim, avançar à final da competição.

Em busca do título inédito, o Botafogo garantiu a classificação para a semifinal após a vitória nos pênaltis contra o São Paulo, vencendo por 5 a 4. Anteriormente, a equipe carioca havia superado o Palmeiras nas quartas de final, com um placar agregado de 4 a 3. Já na fase de grupos, o Alvinegro terminou em segundo lugar no Grupo D, somando 10 pontos, empatado com o Junior Barranquilla.

Por outro lado, o Peñarol enfrenta o desafio de reverter uma desvantagem histórica. Na fase de grupos desta edição, o time uruguaio terminou em segundo lugar no Grupo G, com 12 pontos. Nos confrontos eliminatórios, o Peñarol derrotou o The Strongest nas oitavas de final com um placar agregado de 4 a 1 e, em seguida, superou o Flamengo por 1 a 0 nas quartas de final.

Prováveis escalações

Peñarol: Aguerre; Milans, Méndez, Rodríguez, Olivera; García Graña, Darias, Cabrera, Fernández, Báez; Silvera.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Adryelson, Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Savarino; Thiago Almada, Matheus Martins (Romero), Tiquinho Soares.

Desfalques

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Rafael e Júnior Santos seguem fora.

Quando é?