Onde assistir a Paysandu x Operário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Operário se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 13ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos dispuados, o Paysandu segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com 15 pontos, o Papão registra um aproveitamento de 41% na Série B.

Do outro lado, o Operário está na briga pelas primeiras posições da Série B 2024. Com 21 pontos, a equipe vem de derrota para o Botafogo-SP por 1 a 0 na última rodada após uma sequência de quatro vitórias.

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; Netinho (Val Soares), João Vieira e Juninho (Netinho); Esli García, Nicolas e Jean Dias.

Operário: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Jacy, Índio e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Ronaldo e Maxwell.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Operário

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Curuzu - Belém, PA