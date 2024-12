Onde assistir a Paysandu x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos conquistados, o Paysandu volta ao campo em busca da primeira vitória na Série B. Até o momento, o Papão registra duas derrotas e dois empates no torneio. Um aproveitamento de 16%.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Goiás, na vice-liderança da Série B, com 10 pontos, está invicto. Depois de estrear com empate diante do Ceará, o Verfão se recuperou com vitórias sobre a Ponte Preta (3 a 0), Brusque e Ituano (2 a 0).

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Y. Quintana, Wanderson, Lucas Maia e Bryan Borges; Leandro Vilela, João Vieira e Biel; Edinho, Jean Dias (Esli Garcia) e Nicolas (Ruan Ribeiro).

Goiás: deu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Messias e Régis seguem como desfalques.

Quando é?