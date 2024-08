Onde assistir a Parma x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela segunda rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Parma recebe o Milan na tarde deste sábado (24), às 13h30 (de Brasília), no Ennio Tardini, em Parma, pela segunda rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Parma: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Estévez, Bernabé, Sohm; Man, Mihalla, Bonny. Técnico: Fabio Pecchia.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Cheek, Pulisic; Leão, Chukwueze, Jovic (Morata). Técnico: Paulo Fonseca.

Desfalques

Parma

Adrian Benedyczak, Gabriel Charpentier, Hernani, estão fora.

Milan

Marco Sportiello e Alessandro Florenzi, estão machucados.

Quando é?