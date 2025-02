Onde assistir a Paraguai x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-20 2025

Seleções se enfrentam nesta segunda-feira (10), no Estádio Olímpico de la UCV ; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paraguai e Brasil se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela terceira rodada do Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa)

Invicto na fase final, com 100% de aproveitamento, o Brasil divide a liderança com a rival Argentina, ambos com seis pontos. Até o momento, a seleção brasileira venceu Uruguai e Colômbia, ambos por 1 a 0. Na primeira fase, terminou em terceiro lugar no Grupo B, atrás de colombianos e argentinos.

Por outro lado, o Paraguai encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com os mesmos nove pontos do líder Uruguai. Na fase final, os paraguaios buscam garantir a classificação para o Mundial Sub-20. No momento, ocupam a quarta posição, com três pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Brasil: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley.

Paraguai: Insfrán; Duarte, Paoli, Balbuena e León; Guiñazú e Ángel Aguayo; Gabriel Aguayo, Alfonso e Morinigo; Caballero.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Paraguai

Não há desfalques confirmados.

Quando é?