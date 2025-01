Onde assistir a Palmeiras x Portuguesa-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), na Arena Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Portuguesa-SP se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), na Arena Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e da CazéTV no YouTube (clique aqui e confira a programação completa).

Em busca do 27º título do Paulistão e do quarto consecutivo, o Palmeiras inscreveu 32 atletas para a disputa da competição. O Verdão integra o Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Já a Portuguesa-SP está no Grupo B, junto com RB Bragantino, Guarani e Santos.

Em 224 confrontos entre as equipes, o Palmeiras acumula 106 vitórias, contra 52 da Portuguesa, além de 66 empates. No último encontro, válido pelo Paulistão de 2024, o Verdão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Maurício (Torres) e López. Técnico: Abel Ferreira.

Portuguesa-SP: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Matheus Nunes e Cristiano; Daniel Júnior, Henrique Almeida e Maceió. Técnico: Cauan de Almeida.

Desfalques

Palmeiras

Paulinho, em recuperação de cirurgia, é desfalque.

Portuguesa-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?