Grupos estão prestes a serem definidos em sorteio realizado nesta terça-feira (12)

O Campeonato Paulista de 2025 promete ser mais uma edição emocionante, com 16 clubes disputando a competição, que contará com grandes rivalidades. O torneio será novamente dividido em quatro grupos, com a presença dos principais clubes do estado, como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, além de equipes que chegam com força para surpreender.

Confira abaixo todos os detalhes sobre o Paulistão 2025, desde os grupos até onde assistir aos jogos.