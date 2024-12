Onde assistir a Palmeiras x Independiente del Valle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 22 mil ingressos vendidos, o Palmeiras recebe o Independiente del Valle na noite desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e a cidade de Caruaru-PE) na TV aberta, com narração de Gustavo Villani e os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. Além disso, a ESPN na TV fechada e o Star+ também vão transmitir o jogo (veja a programação completa).

Após a derrota para o Athletico-PR por 2 a 0 no Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na liderança do Grupo F, com 10 pontos, o Verdão precisa de apenas um empate para garantir a vaga às oitavas de final.

Do outro lado, o Independiente del Valle aparece na vice-liderança do Grupo F, com quatro pontos conquistados. Até o momento, a equipe registra uma vitória, um empate e duas derrotas consecutivas no torneio.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Lázaro (Flaco). Técnico: Abel Ferreira.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Carabajal, Richard Schunke e Caicedo; Julio Ortiz, Kendry Páez e Cristian Zabala; Romario Ibarra, Renato Ibarra e Michael Hoyos.

. Técnico: Javier Gandolfi.

Desfalques

Palmeiras

Dudu, Bruno Rodrigues, Aníbal Moreno e Zé Rafael são desfalques.

Independiente del Valle

José Klinger, Joan Lopes, Sornoza e Youri Ochoa estão machucados.

Quando é?