Onde assistir a Palmeiras x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos na temporada, o Palmeiras entra em campo pressionado e precisando reverter o placar do primeiro jogo. Como foi derrotado no Rio de Janeiro por 2 a 0, o Verdão precisa vencer por três gols de diferença para avançar. Caso vença por dois gols, leva a decisão para os pênaltis.

Com quatro títulos na Copa do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2020), o Palmeiras eliminou o Botafogo-SP na terceira fase com um placar agregado de 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Flamengo também está em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Rubro-Negro pode perder por um gol de diferença. Na atual edição do torneio, a equipe de Tite eliminou o Amazonas na terceira fase com um placar agregado de 2 a 0.

Provável escalação

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Rony e Flaco López.

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Luiz Araújo, Arrascaeta e Gerson; Luiz Araújo e Pedro.

Desfalques

Palmeiras

Bruno Rodrigues e Piquerez estão no DM, enquanto Maurício já disputou a atual edição da Copa do Brasil pelo Internacional.

Flamengo

De la Cruz está com dores no joelho direito. Já Carlinhos, que já defendeu o Nova Iguaçu, também está fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 07 de agosto de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP