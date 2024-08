Onde assistir a Palmeiras x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão da TV Globo na TV aberta, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. O confronto também será exibido na ESPN, na TV fechada e via streaming no Disney+ (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição. Caso vença por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.

Em busca do quarto título na Libertadores, o Palmeiras avançou às oitavas de final após após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo F. Até o momento, a equipe de Abel Ferreira registra quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Botafogo tem a vantagem do empate para garantir a classificação às quartas de final. Na primeira fase, o Alvinegro terminou na vice-liderança do Grupo D, empatado em 10 pontos com o Junior Barranquilla.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay; Gustavo Gómez, Murilo, Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael), Raphael Veiga, Lázaro; Estêvão, Flaco López.

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus.

Desfalques

Palmeiras

Bruno Rodrigues e Piquerez estão lesionados, enquanto Dudu está em transição física.

Botafogo

Marçal, com dores musculares, está fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP