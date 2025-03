Onde assistir a Palmeiras x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2025

Alviverde faz sua estreia no nacional da categoria, enquanto Tricolor busca primeira vitória; veja tudo o que você precisa saber

Palmeiras e Bahia se enfrentam na tarde desta quinta-feira (20), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

Apesar do embate ser válido pela 2ª rodada do torneio, o Palmeiras ainda fará a sua estreia, já que esteve ocupado nas últimas semanas com a Libertadores sub-20, na qual conquistou o vice-campeonato. O objetivo, agora, é a boa campanha também no nacional da categoria, em busca do bicampeonato.

O Bahia, enquanto isso, já estreou no Brasileirão sub-20 e com derrota, diante do Corinthians, por 2 a 1. Expectativa, ademais, é de virada de chave, com foco na conquista dos primeiros pontos do torneio. A equipe é a atual 18° colocada.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo e Larson; Erick Belé, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Bahia sub-20: Gabriel Souza; Kauã Davi, Daniel, Fred Lippert, Caio Roque; Sidney, Jota, Vitinho, Ruan Pablo; Tiago e Everton. Técnico: Leonardo Galbes.

Desfalques

Palmeiras sub-20

Sem desfalques divulgados.

Bahia sub-20

Sem desfalques divulgados.

Quando é?