Onde assistir a Osasuna x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Osasuna e Barcelona entram em campo na tarde deste sábado (28), às 16h (de Brasília), no estádio Reyno de Navarra, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, Gomez; Zaragoza, Budimir, Oroz.

Barcelona: Iñaki Penñ; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha; Lewandowski.

Desfalques

Osasuna

Kike Barja e Iker Muñoz estão lesionados.

Barcelona

Ter Stegen, Marc Bernal, Araújo, Dani Olmo, Fermín López, De Jong, Christensen e Gavi estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

sábado, 28 de setembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Reyno de Navarra, Osasuna - ESP