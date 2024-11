Onde assistir a Orlando Pride x Washington Spirit ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Marta na final da NWSL

Equipes vão a campo valendo o troféu da liga feminina dos Estados Unidos; veja quem transmite a decisão

Orlando Pride e Washington Spirit se enfrentam neste sábado (23), às 22h (horário de Brasília), valendo o título da NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos. O jogo será no CPKC Stadium, em Kansas, e terá transmissão ao vivo do ESPN 2, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação diária).

Pelo time de Orlando, Marta e suas companheiras conquistaram o título da temporada regular deste ano, em que venceram o rival desta partida para garantir o primeiro lugar da tabela geral. Além disso, mantiveram o excelente rendimento para os playoffs da competição, e vêm de vitórias por 4 a 1 e 3 a 2 sobre Chicago Red Stars e Kansas City Current, nas quartas e na semi, respectivamente.

O Washington Spirit foi o segundo melhor colocado da temporada regular, com apenas quatro pontos abaixo das campeãs. Nas quartas de final, a equipe venceu o Bay FC por 2 a 1 na prorrogação, e na semifinal classificou nos pênaltis contra o NJ/NY Gotham, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Mais artigos abaixo

Enquanto o Orlando Pride busca seu primeiro título da NWSL, o Washington Spirit quer repetir o feito de 2021, quando se sagrou campeão inédito dos playoffs. Nos últimos 15 confrontos diretos entre as equipes, foram seis vitórias para Orlando, quatro para Washington e cinco empates.

Prováveis escalações

Orlando Pride: Anna Moorhouse; Cori Dyke, Emily Sams, Kylie Strom e Kerry Abello; Ally Watt, Angelina, Haley McCutcheon e Adriana; Marta e Barbra Banda. Técnico: Sebastian Hines.

Washington Spirit: Aubrey Kingsbury; Gabby Carle, Tara McKeown, Esme Morgan e Casey Krueger; Hal Hershfelt, Heather Stainbrook e Leicy Santos; Trinity Rodman, Ashley Hatch e Rosemounde Kouassi. Técnico: Jonatan Giráldez.

Desfalques

Orlando Pride

As brasileiras Luana e Rafaelle, as norte-americanas Megan Montefusco e Simone Charley, e a zambiana Grace Chanda seguem como desfalques.

Washington Spirit

A artilheira do time, Ouleymata Sarr, é dúvida para a partida com lesão nas costas, enquanto as meio-campistas Croix Bethune e Andi Sullivan se recuperam de lesões no joelho.

Quando é?