Onde assistir a Novorizontino x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorjão pela 21ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado, com seis vitórias e quatro empates na Série B, o Novorizontino está na briga pela liderança. No momento, ocupa a vice-liderança, com 36 pontos e um aproveitamento de 60%. Já o América-MG, em quarto lugar com 33, vem de vitória sobre o Botafogo-SP por 3 a 1.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Alves, Rafael Donato, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Fabrício Daniel e Rodolfo.

América-MG: Dalberson, Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon, Juninho, Alê, Benítez, Vitor Jacaré, Renato Marques e Felipe Azevedo.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?