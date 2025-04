Onde assistir a Newcastle x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Magpies querem manter ótima sequência, enquanto Red Devils visam a manejar crise; veja tudo o que você precisa saber para o confronto

Newcastle e Manchester United se enfrentam nesta domingo (13), às 12h30 (de Brasília), no St. James' Park, pela 32ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

O Newcastle vive um ótimo momento. Seguindo a conquista da Copa da Liga Inglesa, que encerrou uma seca de décadas sem títulos no St. James' Park, a equipe vem em 5° lugar na tabela e em uma sequência de três vitórias, fazendo com que a equipe dependa só de si para terminar a temporada no G-5, que dará vaga à próxima edição da Champions League. Jogando em casa e com a moral no alto, a expectativa é de fazer a atual crise no adversário se estender.

Isso porque o Manchester United vive não só um momento ruim, mas uma temporada como todo bem abaixo do esperado. Apenas o 13° colocado, o time de Rúben Amorim está praticamente fora das brigas por competições europeias via Premier League e foca suas pretensões finais na temporada todas na Europa League, na qual vem de empate frustrante com o Lyon, no jogo de ida das quartas de final. Os Red Devils buscam motivação, ademais, nesta reta final de Inglês.

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Isak e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire e Yoro; Dalot, Bruno Fernandes, Mainoo e Dorgu; Garnacho e Mount; Zirkzee. Técnico: Graham Potter.

Desfalques

Newcastle

Anthony Gordon (dúvida) e Joe Willock (lesionado).

Manchester United

Jonny Evans, Ayden Heaven, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt e Amad Diallo (lesionados).

Quando é?