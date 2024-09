Onde assistir a Newcastle x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Newcastle recebe o Manchester City na manhã deste sábado (28), às 8h30 (de Brasília), no St. Jame's Park, pela sexta rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes.

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Savinho, Bernardo, Gundogan, Doku; Haaland.

Desfalques

Newcastle

Callum Wilson, Sven Botman, Jamaal Lascelles e Lewis Miley estão no departamento médico.

Manchester City

Rodri, Oscar Bobb e Nathan Aké estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

sábado, 28 de setembro de 2024 Horário: 8h30 (de Brasília)

8h30 (de Brasília) Local: St. Jame's Park, Newcastle - ING