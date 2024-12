Onde assistir a Newcastle x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Líder isolado, o Liverpool visita o Newcastle na tarde desta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no St. Jame's Park, pela 14ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há duas rodadas, o Newcastle caiu para o 11º lugar, com 19 pontos. No entanto, o time quer aproveitar o apoio de sua torcida para ganhar do poderoso rival.

Há nove jogos invicto, o Liverpool é o primeiro colocado, com 34 pontos marcados. Os Reds querem um novo triunfo para seguir com larga distância para os rivais.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Longstaff, Tonali, Guimaraes; Gordon, Wilson, Barnes.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Nunez.

Desfalques

Newcastle

Alexander Isak, Sven Botman, Jamaal Lascelles e Emil Krafth estão no departamento médico.

Liverpool

Chiesa, Diogo Jota, Ibrahima Konate,Conor Bradley, Kostas Tsimikas e Alisson Becker estão no departamento médico.

Quando é?