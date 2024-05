Onde assistir a Náutico x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e Remo se enfrentam na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), nos Aflitos, em Recife, pela sexta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming, e da TV Zapping, na internet (veja a programação completa).

Derrotado fora de casa no jogo passado, o Náutico estacionou na 11ª colocação, com 4 pontos. O Timbu terá os retornos de Rafael Vaz e Cléo Silva, mas segue com desfalques por lesões. Já o recém-chegado Renato Alves pode estrear pelo alvirrubro.

O Remo, por sua vez, vem de um empate e ocupa o 14º lugar, com 4 pontos. O clube anunciou seu novo comandante: Rodrigo Santana tem a missão de levar os paraenses à Série B.

Prováveis escalações

Náutico: Vagner; Belão, Rafael Vaz, Iran e Luiz Paulo; Sousa (Renato Alves), Marco Antônio e Andrey; Cléo Silva, Gustavo Maia e Paulo Sérgio.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Jonilson, Ligger e Hélder; Adsson, Paulinho Curuá e Sillas (Pavani); Kelvin, Ytalo e Pedro Vitor.

Desfalques

Náutico

Joécio, Marco Carvalho e Arnaldo estão no departamento médico.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 25 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio dos Aflitos, Recife - PE

Arbitragem: Fabiano Monteiro dos Santos (árbitro), Gustavo Rodrigues de Oliveira e Evandro de Melo Lima (assistentes) e Tiago Nascimento dos Santos (quarto árbitro)