Onde assistir a Nacional-URU x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), no Estádio Gran Parque Central; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nacional e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão do Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Atlético-GO por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na primeira fase, o Tricolor terminou na liderança do Grupo B, com os mesmos 13 pontos que o Talleres. Até aqui, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 72%.

Do outro lado, o Nacional-URU garantiu a classificação para as oitavas de final após terminar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo H, com 10 pontos, seis a menos que o líder River Plate. Em seis jogos disputados, foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Nacional-URU: Mejía; Lozano, Izquierdo, Polenta e Báez; Sanabria, Oliva e Castro; Galeano, Zabala e Santander.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Luiz Gustavo e Lucas Moura; Luciano, Ferreira e Calleri.

Desfalques

Nacional-URU

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Erick sentiu incômodo na parte anterior da coxa direita e está fora. Igor Vinicius e Galoppo também não viajaram com a delegação.

Quando é?