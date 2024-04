Onde assistir a Nacional Potosí x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Fora de casa, argentinos estreiam na competição, após não conseguirem classificação para a Libertadores após sete anos; veja detalhes

Nacional Potosí e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Boca é uma das maiores equipes desta Sula. O time terminou a temporada passada em baixa domesticamente, tanto que não conseguiu se classificar para a Libertadores pela primeira vez em sete anos, mas deu trabalho para o Fluminense na final do torneio continental passado. A expectativa é de chegar longe na Sul-Americana.

Do outro lado, o Nacional vive um bom momento na liga boliviana, liderando o Grupo B, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota em seis jogos. Mesmo em casa, porém, terá um duro embate pela frente, contra Edinson Cavani e companhia.

Prováveis escalações

Nacional Potosí: Carlos Adorno; Óscar Añez, José María Carrasco, Edisson Restrepo e Daniel Mancilla; Andrés Torrico Franco, Pedro Azogue, Samuel Galindo e Gustavo Cristaldo; Facundo Callejo e Martín Prost. Técnico: Claudio Biaggio.

Boca Juniors: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal e Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Jorman Campuzano, Ezequiel González e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Edinson Cavani. Técnico: Diego Martínez.

Desfalques

Nacional Potosí

Sem desfalques divulgados.

Bocas Juniors

Zeballos (lesionado).

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)