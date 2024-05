Onde assistir a Nacional-PAR x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nacional-PAR e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (07), às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Fortaleza no Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Na terceira posição do Grupo F, com quatro pontos, o Timão está fora da zona de classificação para as oitavas de final. Até o momento, a equipe empatou com o Racing-URU por 1 a 1, venceu o Nacional-PAR por 4 a 0 e foi derrotada pelo Argentinos Juniors por 1 a 0.

Do outro lado, o Nacional-PAR está na lanterna do Grupo F, com apenas um ponto conquistado. Sem vencer na Sul-Americana, os paraguaios foram derrotados pelo Argentinos Juniors por 3 a 2 e pelo Corinthians, além do empate com o Racing-URU por 2 a 2.

Prováveis escalações

Nacional-PAR: Antony Silva; Alfaro, Blasi, Cañete e Rivas Conge; Meza, Alfaro, Caballera e Benítez; Diego Duarte e Bailone. Técnico: Víctor Bernay.

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Paulinho); Romero, Wesley (Yuri Alberto) e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Nacional-PAR

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Raul Gustavo, expulso contra o Argentinos Juniors, cumprirá suspensão. Já Pedro Henrique e Diego Palacios estão machucados.

Quando é?