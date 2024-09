Onde assistir a Monza x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

A Intezionale busca se isolar na liderança da Serie A italiana enfrentando o Monza, que luta para acabar com o jejum de vitórias na competição; veja

Monza e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (15), às 15h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da Serie A italiana 2024/25. O jogo acontece no Estádio Brianteo, em Monza, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A equipe de Simone Inzaghi tem mostrado um início de temporada sólido, com um empate na estreia, seguido de duas vitórias seguidas, incluíndo uma goleada por 4 a 0 sobre a Atalanta. Com oito gols nas três primeiras rodadas, a Inter vive um grande momento, com destaque para Marcus Thuram, responsável por metade desses gols. Para o duelo, a expectativa é que a Inter poupe alguns jogadores com os olhos no confronto contra o Manchester City pela Champions League no meio da semana.

Do outro lado, o Monza tem enfrentado dificuldades nesta temporada, ainda à procura de sua primeira vitória na Serie A. Após um empate recente com a Fiorentina, o time segue sem vencer há 12 partidas no campeonato, levando em consideração a temporada passada. Além disso, o Monza perdeu os últimos dois confrontos contra a Inter e nunca venceu a equipe nerazzurra em seus próprios domínios.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Monza: Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Técnico: Alessandro Nesta.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Taremi. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Monza

O goleiro Alessio Cragno está fora devido a uma lesão no ombro, enquanto Patrick Ciurria está afastado por causa de uma lesão no joelho. Dany Mota é dúvida.

Inter de Milão

Buchanan segue se recuperando de uma cirurgia após fraturar a tíbia e é o único desfalque da equipe.

Quando é?