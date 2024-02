Onde assistir a Monaco x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês

Atuais campeões visitam os monegascos na abertura da 24ª rodada da Ligue 1; veja detalhes

Monaco e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta sexta-feira (1°), às 17h (horário de Brasília), no Stade Louis II, em jogo válido pela 24ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Monaco vive bom momento, mas tem uma sina a quebrar. O time voltou ao G-3 do nacional no último final de semana, cortesia de uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Lens, mas ainda busca sua primeira vitória jogando como mandante. Ainda assim, segue invicto em 2024. O time se segurará a isso para tentar pontuar contra os virtuais campeões.

Enquanto isso, os parisienses não fizeram exatamente sua melhor partida da temporada no empate em 1 a 1 com o Rennes - no qual Kylian Mbappé acabou substituído no meio do segundo tempo -, mas o gol aos 52 minutos do 2° tempo de Gonçalo Ramos selou a conquista de um valioso ponto, que coloca o PSG um pouquinho mais perto do título, acumulando sonoros nove pontos de vantagem sobre o Brest, com 54, na ponta. Ainda estamos a 11 rodadas do fim do campeonato, mas é prever os comandados de Luis Enrique sem a conquista nacional, ao fim da temporada.

Prováveis escalações

Monaco: Kohn; Singo, Maripan, Salisu, Ouattara; Minamino, Fofana, Diop; Golovin; Ben Yedder, Balogun. Técnico: Adi Hütter.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Mendes; Vitinha, Ruiz, Kang-in; Dembele, Mbappe, Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Monaco

Mohamed Camara (suspenso), Krepin Diatta, Vanderson, Ismail Jakobs e Denis Zakaria (lesionados).

PSG

Presnel Kimpembé, Sergio Rico, Layvin Kurzawa (lesionados), Marquinhos e Skriniar (dúvidas).

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)