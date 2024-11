Onde assistir a Monaco x Benfica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Estádio Louis II; confira a transmissão e outras informações do jogo

Monaco e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, pela quinta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da MAX via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Ainda invicto na Champions League, o Monaco ocupa a terceira posição do grupo, com 10 pontos, dois a menos que o líder Liverpool. Até o momento, a equipe soma três vitórias e um empate. Por outro lado, o Benfica está na 19ª colocação, com seis pontos, resultado de duas vitórias – sobre o Estrela Vermelha por 2 a 1 e o Atlético de Madrid por 4 a 0 – e duas derrotas, para o Feyenoord por 3 a 1 e o Bayern de Munique por 1 a 0.

Prováveis escalações

Monaco: Majecki, Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo

Benfica: Trubin; Kabore, Tiago Araujo, Otamendi, Fernandez; Aursnes, Florentino Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

Desfalques

Monaco

Folarin Balogun e Krepin Diatta estão lesionados.

Benfica

Alexander Bah está machucado.

Quando é?