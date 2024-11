Onde assistir a Mirassol x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio Maião; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Chapecoense se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Maião, pela 38ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na vice-liderança da Série B, com 64 pontos, o Mirassol depende apenas de si para garantir o acesso. Após empatar fora de casa por 1 a 1 contra o Operário-PR na última rodada, o Leão precisa de uma vitória para alcançar, pela primeira vez, a elite do futebol brasileiro. Por outro lado, a Chapecoense assegurou sua permanência na Série B ao vencer o Coritiba por 2 a 1. Atualmente, a Chape ocupa a 15ª posição, com 44 pontos.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio, Zeca; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho; Iury Castilho, Dellatorre, Fernandinho.

Guarani: Matheus Cavichioli; Maílton, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Victor Caetano, Marlone e Rubens Tadeu; Giovanni Augusto, Marcelinho Junior e Mário Sérgio.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Gilmar Dal Pozzo cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?