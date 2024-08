Onde assistir a Milan x Torino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela primeira rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Milan recebe o Torino na tarde deste sábado (17), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela primeira rodada do Campeonato italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na estreia da temporada, o Milan vem com o que tem de melhor para esta temporada, incluindo o reforço de Álvaro Morata como prinicipal atacante. A equipe disputou seis amistosos e venceu três deles, com dois empates e uma derrota.

O Torino disputa o segundo jogo oficial da temporada. A equipe bateu o Cosenza, por 2 a 0, nos 32 avos de final da Copa da Itália. Destaque para novas contratações de Donnarumma Antonio, Che Adams, Adam Masina, Saul Coco e Alberto Paleari.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Pavloci, Theio; Bennacer, Reijnders, Cheek; Pulisic, Leao e Morata. Técnico: Paulo Foseca.

Torino: Millinkovic-Sávic; Vojvoca, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Vlasic, Linetty, Lazaro; Adams e Zapata. Técnico: Paolo Vanoli.

Desfalques

Milan

Marco Sportiello, lesionado, está fora.

Torino

Perr Schuurs, machucado, segue fora.

Quando é?