Onde assistir a Milan x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Milan e Roma se enfrentam neste domingo (29), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Em oitavo lugar, com 26 pontos, o Milan vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Verona na última rodada. No momento, os Rossoneri estão a 14 pontos da líder Atalanta. Já a Roma, na décima posição, com 19 pontos, chega embalada após vencer a Sampdoria por 4 a 1 na Copa da Itália, garantindo vaga nas quartas de final, além da goleada por 5 a 0 sobre o Parma na Serie A.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Reijnders, Chukwueze, Morata, Pulisic e Abraham.

Mais artigos abaixo

Roma: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy, Dovbyk.

Desfalques

Milan

Rafael Leão, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Noah Okafor, Luka Jovic e Alessandro Florenzi estão lesionados.

Roma

Bryan Cristante está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 29 de dezembro de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza - Milão, ITA

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱